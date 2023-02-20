Дикая рысь наведалась в ЖК «Радужный» в Казани

Накануне вечером жителей ЖК «Радужный» в Казани переполошила рысь, которая пришла к одному из домов.

Дикое животное спокойно ходило между машин, а после отправилось в сторону контейнеров с отходами.

Известно, что вечером территорию обследовали специалисты из природоохраны, но рысь не нашли. Судя по следам, она ушла в сторону дома 2б по улице Гайсина.