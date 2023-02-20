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Руc Тат
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Происшествия 20 февраля 2023 08:15

Дикая рысь наведалась в ЖК «Радужный» в Казани

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Накануне вечером жителей ЖК «Радужный» в Казани переполошила рысь, которая пришла к одному из домов.

Дикое животное спокойно ходило между машин, а после отправилось в сторону контейнеров с отходами.

Известно, что вечером территорию обследовали специалисты из природоохраны, но рысь не нашли. Судя по следам, она ушла в сторону дома 2б по улице Гайсина.

#дикие животные #отлов животных
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