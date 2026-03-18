Дик Адвокат станет консультантом главного тренера в «Фейеноорде»

Экс-наставник сборной России и питерского «Зенита» Дик Адвокат в оставшейся части сезона Эредивизи (высшей футбольной лиги Нидерландов) станет консультантом главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси. Данную информацию опубликовали на официальном сайте клуба.

При этом официальной должности в штабе клуба у Адвоката не будет, его работа по некоторым сведениям, будет носить формальный характер. 78-летний специалист не имеет права присутствовать во время игр на скамейке запасных вместе с тренерским штабом. Ранее Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по причине болезни дочери.

После 27 матчей «Фейеноорд» находится на втором месте с 52 очками в сезоне-2025/26 в турнирной таблице Эредивизи и отстает от лидера ПСВ на 16 очков.