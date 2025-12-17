Дифференциация тарифов на электричество в Татарстане затронет майнеров

Практически все жители Татарстана потребляют не более 3,9 тыс. кВтч электроэнергии в месяц. Среднее потребление одного лицевого счета в регионе составляет 203 кВтч. Об этом, ссылаясь на результаты исследования, сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор Татэнергосбыта Рифнур Сулейманов.

«С 1 января 2026 года в Татарстане, как и во всех регионах России, вступит в силу новая система расчета цен на электроэнергию для населения, дифференцированная по объему потребления. Основной принцип – чем больше расход, тем выше тариф. Объем потребления делится на три диапазона, для каждого из которых предусмотрены свои тарифы», – рассказал он.

Первый диапазон составит до 3 900 кВтч в месяц. Жители, которые расходуют не больше этого количества энергии за электричество, платят по стандартному тарифу, установленному в пределах значения. Второй диапазон составит от 3 900 до 6 000 кВтч в месяц включительно. Тариф для данного диапазона выше и учитывает стоимость услуг по передаче электроэнергии в экономически обоснованном размере.

Третий диапазон составляет свыше 6 000 кВтч в месяц с еще более высокими платежами, которые формируются на основе рыночных цен как для предпринимателей на уровне первой ценовой категории на низком напряжении. Тарифы для всех диапазонов утверждает Государственный комитет РТ по тарифам.

«Госкомитет РТ по тарифам провел комплексное исследование энергопотребления. Установлено, что месячный расход электроэнергии 99,9% граждан не превышает 3900 киловатт в час. Соответственно, абсолютное большинство жителей республики дифференциация тарифов не затронет», – уточнил Сулейманов.

По его данным, во второй и третий диапазон войдут 0,1% потребителей (около 1,9 тыс. лицевых счетов). Плата за коммунальную услугу для них вырастет от 2 до 50%.

Новая система тарификации направлена на то, чтобы исключить использование бытовых тарифов для коммерческих нужд. Нередки случаи, когда граждане фактически занимаются предпринимательской деятельностью, оплачивают электричество по заниженным тарифам для населения, которые могут использоваться только в личных и бытовых целях. Это автосервисы, пекарни, открытые на территории частных домов, а также майнинг криптовалют. Такие потребители расходуют много электроэнергии, получают прибыль, но платят по тарифам для населения.

Сулейманов рекомендовал татарстанцам ежемесячно передавать показания приборов учета. Он напомнил, что для многодетных семей предусмотрен льготный режим оплаты, независимо от объема потребления. Данная категория граждан будет оплачивать электроэнергию по тарифу первого диапазона.