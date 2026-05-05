Диетолог и тренер рассказали, как похудеть к лету за месяц

Диетологи и фитнес-тренеры в беседе с «Радио 1» рассказали, как можно похудеть к лету. Эксперты сходятся во мнениях, что за месяц можно добиться заметных изменений, если выстроены диета, питание и спортивная нагрузка.

Как отметил тренер клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан, безопасный ориентир при похудении – полкило-килограмм в неделю.

«У людей с большим лишним весом уходит больше. Более жесткий темп почти всегда заканчивается срывом и быстрым возвратом цифр на весах, так что гонка тут лишняя. Стратегия выглядит так: три нормальных приема пищи плюс один перекус, три силовых в неделю, два кардио, 8-12 тысяч шагов в день, около двух с половиной литров воды и 7-8 часов сна. Если спать мало, голод бьет сильнее, и тяга к сладкому вечером усиливается», – отметил он.

Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский, в свою очередь, рассказал про рекомендуемый при похудении рацион – на 3-4 недели необходимо исключить сладкие напитки, соки, алкоголь, майонезные салаты, выпечку к чаю, фастфуд, колбасы и полуфабрикаты. Тем не менее питание не должно быть скудным – белки, овощи и гарниры должны сохраняться в рационе.

Кроме того, эксперт рассказал о важности отказа от углеводов за четыре часа до сна.

«Это один из легких моментов, который вкупе с другими будет давать вам определенного рода результат», – подчеркнул Пристанский.

Для значительного снижения веса необходимы кардионагрузки, так как именно они запускают процесс жиросжигания. Начальный этап должен быть щадящим – около 30 минут с чередованием ходьбы и легкого бега. Со второй недели продолжительность тренировок можно увеличить до 45 минут и более.

За 3-4 недели при умеренном режиме можно потерять 2-4 кг. При интенсивных занятиях спортом и строгом соблюдении рациона результат может достигать и 5-15 кг. Тем не менее для устойчивого результата необходимо системно соблюдать режим питания и тренировок.