Диетолог: Россияне более, чем вдвое превышают ежедневную норму потребления соли

Ежедневно россияне потребляют в среднем 12 граммов соли в день, что более, чем в два раза превышает суточную норму в 5 граммов. Об этом рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.

«Соль в избыточных количествах не показана никому. Если жители Европы потребляют 10 граммов соли, то жители России — 12, и это для организма критично. Переизбыток соли может вызвать заболевания печени и почек, потому что нагрузка идет на сосуды, в сосудистом русле циркулирует большее количество жидкости. Один грамм натрия содержит 200 миллилитров жидкости», — предупредила она, беседуя с журналистом «Радио 1».

Диетолог также добавила, что без соли организм не способен нормально функционировать.

«Хлорид натрия участвует во многих обменных процессах. Натрий связывает воду, участвует в сокращении мышц, секреции гормонов. В желудке соль образует соляную кислоту», — отметила Пичугина.