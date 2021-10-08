Диетолог рассказала о безопасной дневной порции сахара

В день взрослому человеку можно съесть не более 50 граммов сахара. Это число включает в себя и продукт, входящий в соусы, полуфабрикаты и хлебобулочные изделия, сообщает врач-диетолог Дарья Русакова.

«Людям, которые ведут здоровый образ жизни, следят за фигурой или хотят изменить массу тела, нужно снизить потребление сахара до 25 граммов в сутки, — добавила специалист в интервью сайту «Народные новости». — Нужно полностью отказаться от сахара добавленного, потому что он не приносит пользы. В условиях города все углеводы откладываются в жиры и могут привести к развитию сахарного диабета и других метаболических нарушений».

Она подчеркнула, что сахар возможно заменить на иные источники углеводов, в том числе фрукты и овощи, содержащие пищевые волокна, замедляющие всасывание глюкозы. Также, по ее словам, не стоит часто употреблять сахарозаменители. Данные продукты могут стать причиной развития онкологии.