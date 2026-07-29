Диетолог рассказала, кому вредна свекла

Свекла полезна не всем, утверждает диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, употреблять этот овощ следует с осторожностью, поскольку у человека могут иметь место индивидуальные аллергические реакции и непереносимость. И хотя такое бывает крайне редко, эти факторы ни в коем случае нельзя исключать. Кроме того, при употреблении свеклы может возникать дискомфорт в кишечнике.

«После употребления свеклы у многих наблюдается вздутие живота, потому что она богата пищевыми волокнами. У некоторых остро реагирует микрофлора, и получаются бродильные процессы», — предупредила Павлюк в беседе с «Радио 1».

Значительно сократить употребление свеклы стоит надлежит людям, страдающим сахарным диабетом, либо вовсе свести его на нет – у корнеплода высокий гликемический индекс.