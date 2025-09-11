Диетолог рассказала, кому противопоказан инжир

Инжир – ценный продукт, насыщенный питательными веществами и биоактивными компонентами. При умеренном потреблении в рамках сбалансированного питания он способен благотворно влиять на общее состояние здоровья, отметила диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1».

Она добавила, что свежий инжир предпочтительнее сушеного, поскольку он легче усваивается и подходит большинству людей. Однако она предупредила, что жесткие косточки могут раздражать слизистую желудка, особенно у тех, кто страдает заболеваниями ЖКТ.

«Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт», – предупредила специалист.

Также она рекомендовала ограничивать количество сушеного инжира из-за его высокой калорийности: при умеренной физической активности допустимо есть его 2–3 раза в неделю по 20–30 грамм. А тем, кто стремится снизить вес, лучше ограничиться двумя приемами в неделю по 20 грамм.

Кроме того, Павлюк напомнила, что инжир – довольно сладкий фрукт, и его употребление может быть нежелательным для людей с сахарным диабетом.