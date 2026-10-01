Диетолог рассказала, кому нежелательно есть лук

Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, что лук нежелательно употреблять тревожным людям и тем, у кого есть синдром раздраженного кишечника.

«Лук может вызывать дискомфорт у людей с очень высоким уровнем тревоги, у пациентов с синдромом раздраженного кишечника. Там есть компоненты, которые могут вызывать этот самый дискомфорт, в том числе за счет содержащихся видов сахаров», – поясняет Дианова.

Тем не менее, лук крайне полезен из-за сернистых соединений в составе. Кроме того, он крайне полезен для красоты, поэтому в любом случае должен присутствовать в рационе. Для того, чтобы ушла горечь, растение можно вымочить в воде.

«Это растительный продукт, поэтому он обязательно должен быть в нашем рационе. К тому же он недорогой. В ковидные времена многие люди ели в сыром виде лук и не болели. В нем есть витамин С, антиоксиданты и инулин», – отмечает эксперт.