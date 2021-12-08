Диетолог рассказала, какие продукты вредны после вакцинации

После прививки от Covid-19 питание человека должно быть сбалансированным и разнообразным. Кроме того, стоит отказаться от ряда продуктов, которые могут негативно повлиять на формирование иммунитета. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

Так, минимум три дня после прививки нельзя употреблять алкоголь. Лучше всего же полностью исключить его на период между двумя дозами вакцины.

«Любой алкоголь, вне зависимости от крепости, всегда негативно сказывается на иммунитете, понижает активность иммунных клеток», — подчеркнула эксперт.

Также стоит отказаться от продуктов, которые способны вызвать аллергию.

«Аллергия — это ответ нашего иммунитета на введение некоего вещества, антигена в данном случае, — отметила Игнатикова. — И вакцинация — это тоже поступление в организм антигена. К сожалению, в момент обострения аллергических реакций вакцинацию даже рекомендовано временно откладывать до нормализации».

Помимо этого, на период формирования антител не рекомендуется исключать из рациона животный белок. Это в том числе касается вегетарианской диеты, добавила специалист.

«Это может сказаться на иммунной системе, в том числе на иммунном ответе после вакцинации. Это важно учитывать», — заключила диетолог.