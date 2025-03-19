Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы восстановить организм после зимы

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, как восстановиться после трехмесячного холодного периода и перестроить тело на весну.

Необходимо восполнить дефицит витаминов после зимы помогут солнце, вода, сон и питание.

«Тут играет роль всё, но главное — тот внутренний настрой, который не дает разрушаться нашим клеткам. Потому что сколько бы мы не потребляли антиоксидантов, известные факторы и вредные привычки все разрушают», — пояснила эксперт.

После зимы часто не хватает витамина D и B12.

«Витамин D можно восполнить рыбой, яйцами, молочными продуктами. Витаминов B12, С, йода, селена тоже не хватает. Здесь поможет жирная морская рыба, водоросли, бразильские орешки. Кальций тоже важен. Его много в кунжутных семечках, там же большое количество инозитола — вещества, которое помогает нам оставаться собранными, не раздражительными, не сорваться на окружающих», — объяснила врач.

По словам эксперта, индейка — один из самых богатых на витамины и антиоксиданты продуктов.

«Там находится много железа много, витамины группы В, цинк. Также квашеная капуста, но только настоящего натурального брожения или печенка», — посоветовала Соломатина.