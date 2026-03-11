news_header_top
Общество 11 марта 2026 19:41

Диетолог рассказала, какие продукты нужно есть, чтобы иметь здоровую кожу

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1», рассказала, что тем, кто хочет иметь здоровую кожу необходимо правильно питаться.

«Витамин А работает на обновление, цинк – при угревой сыпи, Омега-3 из жирной рыбы снимает воспаление. Есть продукты «невидимого фронта», и поэтому часто кремы не работают – потому что проблема не снаружи, а внутри, в нехватке этого внутреннего строительства», – отметил эксперт.

По мнению специалиста, ради здоровой кожи достаточно ежедневно есть «разноцветную тарелку»: рыбу или курицу для белка, овощи для защиты, и холодец для упругости.

