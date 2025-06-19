Диетолог рассказала, как выбрать натуральную клубнику

Летом, когда спрос на клубнику особенно высок, важно не только насладиться вкусом ягод, но и убедиться в их натуральности. Кандидат медицинских наук, диетолог и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» предупредила, что при покупке клубники нужно быть внимательным — не все ягоды на рынке соответствуют качеству.

По ее словам, рынок — это место, где не всегда заботятся о вашем здоровье, поэтому стоит знать простые лайфхаки для проверки ягод.

«Чтобы проверить клубнику на наличие каких-то красителей, нужно разрезать ее пополам и приложить салфетку на обе половинки ягоды. Если салфетка окрашивается в ярко-розовый цвет, то ягода качественная, созданная природой, созревшая до необходимости. А если ягода не окрашивает салфетку, то, значит, в составе имеется краситель. Вероятно, он используется, чтобы придать ягоде товарный вид», — рассказала диетолог.

Королева также отметила важность консистенции: настоящая клубника должна быть упругой, но не твердой, а поверхность ягоды — целостной, без повреждений и признаков гнили.

«Покрутите ягоду в руках со всех сторон, осмотрите внимательно. Только натуральная клубника обеспечит вам поступление клетчатки, витаминов и полезных веществ», — подчеркнула специалист.