Диетолог рассказала, как привести организм в порядок после праздников

После новогодних праздников необходимо помочь своему организму восстановиться и вернуться к здоровому питанию.

«Первое с чего стоит начать — с очистки холодильника и всех шкафчиков, где запрятаны продукты питания, которые дают нам лишние калории. В первую очередь нужно убрать с глаз долой продукты питания, которые реально приводят к лишнему весу», — рассказала главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук и диетолог Римма Мойсенко.

Она отметила, что необходимо отказаться от алкоголя, потому что он повышает проницаемость клеточных мембран и ускоряет поглощение пищи, которую обычно люди употребляют вместе с алкоголем. Из-за активного поглощения пищи и алкоголя перегружаются все органы человека, включая печень и кишечник, что негативно влияет на организм.

Как рассказывает «Радио 1», после новогодних праздников важно наладить режим дня и ложиться спать не позднее 23.00, потому что обновление клеточных мембран происходит в ночное время.

«Если мы намерены сбросить лишний вес и провести детоксикацию, то нужно избавиться от жирных, острых, жареных продуктов. Питание должно быть без излишних жиров, без сладкого и без фруктов», — отметила Мойсенко.

Весь секрет в том, что фруктоза, содержащаяся во фруктах, не обеспечивает организм необходимой энергией, потому что мозг не воспринимает её как источник питания. По итогу человек ощущает голод даже после употребления фруктов – это может привести к перееданию.

«Продукты, сочетающие сладкое и жирное, тоже крайне вредны для печени и кишечника, потому что порождают развитие патогенной флоры», — отметила Мойсенко.

Патогенная микрофлора включает в себя микроорганизмы, которые вызывают инфекционные заболевания, например, кандидоз.

«Кандидоз забирает из ваших продуктов питания магний, витамины группы Б, железо. Мы в своей биохимии уже не увидим эти витамины, так как они остаются в биоплёнке кандидозной флоры», — рассказала врач.

По ее словам, человеческий организм очень мудрый и способен сам определять, когда нужно остановиться употреблять те или иные продукты и напитки.

«Берём бокал 300 грамм и набиваем его всем, чем хотим: овощи — прекрасно. Если зябко и холодно, то это могут быть всевозможные супчики, пюре», — рассказала диетолог.

Также полезно время от времени проводить моноразгрузочные дни, например, в течение суток питаться отварной курицей или отварным рисом.

«Нужно подготовить свой мозг к тому, что это может быть не очень вкусно, но это будет полезно. Эта польза обеспечит нам профилактику как минимум простудных заболеваний, убережёт от инфекций. Монопитание — прекрасно, без соли — прекрасно, воды пить много», — подытожила Римма Васильевна.