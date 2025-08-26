news_header_top
Общество 26 августа 2025 15:40

Диетолог рассказала, как правильно выбирать консервы

Диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» дала рекомендации, как избежать рисков при покупке консервированных продуктов.

По словам эксперта, в первую очередь стоит обращать внимание на соответствие продукции государственным стандартам.

«Важно, чтобы консервированные продукты были изготовлены по ГОСТу и чтобы не было никакой ржавчины. Будет полезнее, если мясо или рыба в банке будут в собственном соку», – отметила Павлюк.

Также эксперт советует тщательно проверять срок годности и состояние продукта после вскрытия. «Нельзя, чтобы она была 30-летней давности. Если, когда мы открываем банку, внутренность пенится, идет неприятный запах, то лучше это выкинуть», – подчеркнула она.

Павлюк добавила, что пищевых отравлений от консервов она не встречала, но они описаны в медицинской практике. Поэтому, как заключила диетолог, при малейших сомнениях в качестве продукта лучше отказаться от его употребления.

