Диетолог рассказала, как не переесть за новогодним столом

Чтобы не переесть во время новогоднего застолья, стоит заранее продумать, сколько еды потребуется каждому члену семьи. Об этом «Татар-информу» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

«Все мы любим этот праздник, и многие готовят блюда из продуктов, которые не совсем диетические. Важно учитывать пропорции – рассчитывать, кто сколько сможет съесть, и покупать ровно столько, сколько необходимо», – отметила врач.

Как правило, основные блюда и салаты готовятся на несколько дней – это чревато не только набором веса, но и отравлением из-за неправильного и долгого хранения продуктов.

«Сегодня существуют альтернативы традиционным салатам. Можно использовать диетические заправки, например, бальзамический уксус, заправки на основе сметаны, йогурта. Используйте меньше майонеза, кладите больше овощей и зелени. К мясным и рыбным блюдам подавайте овощной гарнир», – пояснила Русакова.

Она также рекомендовала заменять консервированные овощи на отварные – так в блюдах будет меньше соли и сахара, а калорийность снизится. Диетолог напомнила, что не стоит злоупотреблять алкоголем и сладостями.