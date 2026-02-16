Диетолог рассказала, как не навредить здоровью во время Масленицы

Кандидат медицинских наук, врач-клинический фармаколог, пульмонолог, эксперт компании EGENY Татьяна Молостова в разговоре с «Радио 1» рассказала, что Масленица – это не только веселье и угощения, но и большая нагрузка на пищеварение из-за обилия жирного и сладкого. Чтобы избежать проблем, специалист рекомендует придерживаться несложных правил.

Эксперт отметила, что не стоит есть блины большими порциями, для взрослого достаточно 2-3 штук за раз, при этом желательно вместе с нежирной сметаной или овощами, которых должно быть не менее половины тарелки. Есть нужно не торопясь, чтобы дать организму почувствовать сытость.



Также не стоит готовить блины каждый день и есть их лучше в первой половине дня, после чего полезно пить воду или несладкий чай, а также немного прогуляться. Следующий прием пищи должен быть легким и не раньше, чем через несколько часов.

Молостова также предупредила, что от традиционного масленичного угощения лучше отказаться людям с обострением гастрита, язвенной болезни, холецистита и диабетом.