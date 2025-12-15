news_header_top
Общество 15 декабря 2025 16:07

Диетолог рассказала, что травяные чаи не сочетаются с некоторыми лекарствами

Многие воспринимают ромашковый или иван-чай перед сном как абсолютно безопасную и полезную замену обычному чаю. Однако диетолог Наталья Павлюк в беседе «Радио 1» обращает внимание на важные нюансы, которые стоит учитывать, особенно людям, принимающим лекарства.

Эксперт отмечает, что ромашковый чай считается безобидным и даже разрешен детям. Однако с другими популярными травами, например, иван-чаем, ситуация не столь однозначна из-за недостатка масштабных научных исследований.

Главная опасность, по словам Павлюк, кроется не в самих травах, а в их потенциальном взаимодействии с лекарственными препаратами. Эта проблема особенно актуальна для людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

«Чем больше человек получает лекарств, тем осторожнее надо быть с травяными чаями, например, из зверобоя или гинкго билобы. Могут возникнуть непредвиденные эффекты», — предупреждает диетолог.

Специалист подчеркивает, что травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт. Поэтому, прежде чем сделать его частью ежедневного рациона, стоит проконсультироваться с врачом.

