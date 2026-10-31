Диетолог рассказала, что по-настоящему помогает замедлить старение

Кандидат медицинских наук, специалист в области диетологии и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева рассказала «Радио 1», что продукта, который тормозит старение, не бывает.

«Старение определяет характер человека и состояние его здоровья – активность, работоспособность, уровень жизненной энергии. Все это имеет отношение к тому, что называется быстрым, или преждевременным, старением», – пояснила эксперт.

Королева также отметила, что бороться нужно не со старостью, а с тем, что она приходит раньше срока.

«Питание – лишь одна из составляющих. Тут важно, с кем человек общается, живет, какие книги читает, в каком работает коллективе – все имеет значение. Какой он сам, какой у него уровень энергии. От этого зависит молодость и уровень заряженности человека», – сказала диетолог, добавив, что важна и открытость человека к новому.

Молодость – это не цифра в паспорте, а сочетание здоровья, активности, окружения и любопытства к жизни, подытожила эксперт.