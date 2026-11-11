Диетолог рассказала, что мешает снижению веса при соблюдении диеты

Диетолог Марият Мухина рассказала NEWS.ru, что недостаток сна и стресс мешают сбрасывать вес даже при соблюдении диеты, поскольку в организме повышается уровень кортизола.

«Организм, живущий в стрессе, упорно защищает висцеральный жир даже при дефиците калорий. Также влияет сон. Одна-две ночи по пять часов – и картина меняется на клеточном уровне. Снижается чувствительность тканей к инсулину, падает лептин, растет грелин. Исследования показывают: у невыспавшихся людей тяга смещается к калорийной и углеводной еде, – сказала Мухина.

Способствует накоплению запасов жира также поздний прием пищи, поскольку вечером еда усваивается с большей склонностью к запасанию из-за циркадных ритмов.

«Работают не жесткие диеты, а условия, при которых тело не включает режим защиты: умеренный дефицит, высокий белок, силовые нагрузки для сохранения мышц, полноценный сон и управление стрессом, – подытожила эксперт.