Общество 4 декабря 2025 16:50

Диетолог рассказала, что кислые мандарины раздражают ЖКТ

Сезон мандаринов в разгаре, но врачи напоминают: даже самый полезный и ароматный фрукт требует разумного подхода. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» объяснила, как лакомиться цитрусами без риска для самочувствия.

Главное правило — умеренность. Специалист рекомендует съедать не более одного-двух мандаринов за один прием. Для некоторых людей, особенно с определенными заболеваниями, эта дневная норма не должна превышать двух штук из-за высокого содержания сахара.

Особую осторожность стоит проявлять тем, у кого есть проблемы с желудком. Кислые сорта могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая обострения и боль.

Что касается детей, то здесь нормы еще строже. Малышам до трех лет диетолог советует давать не более пары долек в день. Дошкольникам можно предложить половинку мандарина, внимательно следя за реакцией организма.

