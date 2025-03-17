Диетолог рассказала, чем отличается зеленая гречка от обычной

Гречка считается одной из любимых круп у россиян. Особенную популярность сейчас набирает зеленая гречка. Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала, что зеленая гречка отличается от обычной сохраненным витаминов B и антиоксидантами.

«Зелёная гречка и наша обычная гречка — это одно и то же. Просто обычная — обжаренная, она лучше и дольше хранится. А зеленая является необработанной, и там больше сохраняется витамина В1, антиоксидантов», — пояснила эксперт.

По словам эксперта, при готовке зелёная гречка быстрее теряет свою форму и превращается в «месиво».

«Молочную кашу из зеленой гречки у меня не получалось приготовить, потому что не тот вкус. Ее лучше использовать в качестве гарнира или добавлять в холодные блюда. Это менее обработанный вид гречки, потому сохраняет больше полезных свойств, но глобальной разницы нет», — объяснила диетолог.