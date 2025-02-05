Диетолог рассказала, чем лучше и во сколько завтракать

Не для кого не секрет, что завтрак — основной прием пищи, который наполняет человека необходимыми минералами и снабжает силами на жизнедеятельность.

О том, в какое время лучше всего завтракать и какие компоненты должны присутствовать в этой трапезе рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева.

«Сложные углеводы в составе завтрака самые приоритетные, но это могут быть и углеводы из термически обработанных овощей. Котлета из состава рыбы, птицы или мяса тоже вполне приемлема для завтрака. Натуральные продукты являются основой питания», — сказала эксперт.

Также, как рассказали на «Радио 1», в составе завтрака должны быть молочные и кисломолочные продукты, разнообразные крупы.

«Завтрак должен быть в первый час после пробуждения. И здоровый завтрак даёт возможность поддерживать когнитивную функцию, а самое главное — дает силы для всех дел», — заявила диетолог.