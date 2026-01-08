Диетолог рассказала, чем грозит переедание сладкого в праздники

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в разговоре с RT рассказала, чем грозит чрезмерное употребление сладкого.

Во-первых, обилие сладостей в меню резко повышает уровень сахара в крови. В ответ организм вырабатывает много инсулина, что ведет к скачкам энергии, а затем – к ее упадку, вызывая усталость, нервозность или головокружение. Для тех, у кого есть склонность к диабету или проблемы с обменом веществ, это особенно опасно.

Во-вторых, излишек сладкого плохо сказывается на пищеварении, приводя к неприятным ощущениям в животе, а также создает дисбактериоз в кишечнике, от которого зависит иммунитет и общее состояние.

Третья угроза – это вред для зубов и десен, поскольку конфеты, шоколад и пирожные создают идеальную среду для бактерий, провоцирующих кариес и воспаления, особенно если не чистить зубы после еды.

В-четвертых, постоянное переедание сладкого грозит лишним весом, ростом уровня холестерина и развитием метаболического синдрома. Даже за несколько праздничных дней избыток сахара дает серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

«Эксперты советуют умеренность и планирование: включать сладкое в рацион небольшими порциями, сочетать его с белками, жирами и клетчаткой, чтобы замедлить усвоение сахара, и не забывать о воде», – подытожила Лебедева.