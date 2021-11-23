Диетолог рассказал об опасностях «полезных» продуктов

Ряд продуктов, считающихся полезными, могут нанести серьезный вред организму, рассказал в эфире телеканала «Москва 24» врач-диетолог Евгений Арзамасцев.

Так, к примеру, опасность может представлять тунец. За время жизни данная рыба накапливает тяжелые металлы, среди которых — ртуть.

«Важно понимать, что тунец — это большая рыба, с большим сроком жизни. А чем дольше живет рыба, тем больше вредных компонентов она может накопить», — подчеркнул специалист.

С вниманием стоит отнестись и к овсянке быстрого приготовления. Быстро усваиваясь, она может привести к нарушению обмена веществ в организме.

«Есть овсяные хлопья, а есть цельная овсянка. Овсяные хлопья — это тот продукт, который максимально быстро обработан», — заметил Арзамасцев.

Кроме того, навредить здоровью могут йогурты, в которые производители зачастую добавляют не только фрукты, но и консерванты, красители и сахар. Также стоит внимательно выбирать яблоки, завезенные в страну из-за рубежа.

«Скорее всего, такие плоды сильно обработаны. Их кожура покрыта воском для того, чтобы они были красивыми, а еще на них наносятся антигрибковые вещества для сохранности от паразитов и грибка во время перевозки», — заключил диетолог.