Диетолог рассказал, кому лучше не есть сыр с плесенью

Диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» рассказал, кому лучше отказаться от сыра с плесенью.

По словам эксперта, есть такой сыр надо не более 20–50 граммов в день и не чаще 2–4 раз в неделю, поскольку соль, которая в избытке содержится в таких сырах, ведет к повышенной жирности, лишним калориям и другим рискам.

Также Бобровский отметил, что из-за вещества под названием «тирамин» этот продукт иногда может вызывать головные боли. А беременным, людям с непереносимостью лактозы и тем, кто принимает антидепрессанты, лучше совсем отказаться от сыра с плесенью.

В заключение он сказал, что наслаждаться изысканным вкусом нужно строго в рекомендуемых количествах и с учетом собственного здоровья.