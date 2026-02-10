news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 февраля 2026 18:43

Диетолог рассказал, когда вредно заменять мясо бобовыми

Читайте нас в
Телеграм

Диетолог Андрей Бобровский в разговоре с «Радио 1» рассказал, что бобовые культуры всегда были значимой частью питания. Несмотря на то, что сейчас отказ от мяса стал популярной практикой, Бобровский предупредил, что такая замена мяса подходит не всем.

«Бобовые на самом деле обеспечивают организм высококачественным белком. Однако есть важная оговорка: белок бобовых – неполноценный, потому что не хватает аминокислот», – сказал он.

Как пояснил эксперт, бобовые нужно сочетать со злаками – вместе они образуют сбалансированный по аминокислотам рацион. Кроме того, при полном исключении мяса из меню необходимо отдельно следить за уровнем витамина B12 и железа в организме.

Тем не менее отказываться от мяса не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, почек, подагрой, анемией, а также подросткам, пожилым и беременным. Кроме того, это не лучший вариант для тех, кто живет в суровом климате или регулярно испытывает серьезные физические нагрузки.

#эксперт #диетолог
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Кинологи объяснили, как собаки считывают страх и эмоции человека

Кинологи объяснили, как собаки считывают страх и эмоции человека

9 февраля 2026
ОГЭ по новым правилам в Татарстане: что меняется для выпускников 9 классов в 2026 году

ОГЭ по новым правилам в Татарстане: что меняется для выпускников 9 классов в 2026 году

10 февраля 2026