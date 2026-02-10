Диетолог рассказал, когда вредно заменять мясо бобовыми

Диетолог Андрей Бобровский в разговоре с «Радио 1» рассказал, что бобовые культуры всегда были значимой частью питания. Несмотря на то, что сейчас отказ от мяса стал популярной практикой, Бобровский предупредил, что такая замена мяса подходит не всем.

«Бобовые на самом деле обеспечивают организм высококачественным белком. Однако есть важная оговорка: белок бобовых – неполноценный, потому что не хватает аминокислот», – сказал он.

Как пояснил эксперт, бобовые нужно сочетать со злаками – вместе они образуют сбалансированный по аминокислотам рацион. Кроме того, при полном исключении мяса из меню необходимо отдельно следить за уровнем витамина B12 и железа в организме.

Тем не менее отказываться от мяса не рекомендуется людям с проблемами пищеварения, почек, подагрой, анемией, а также подросткам, пожилым и беременным. Кроме того, это не лучший вариант для тех, кто живет в суровом климате или регулярно испытывает серьезные физические нагрузки.