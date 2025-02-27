Диетолог рассказал, как цитрусовые могут влиять на настроение

Ученые выяснили, что всего один апельсин в день снижает риск психического расстройства на 20%. Однако диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что это сомнительное заявление.

«Согласно этому, люди с аллергией на цитрусовые должны находиться в депрессивных и психиатрических состояниях постоянно. Это то же самое, как выпивай кружку воды с утра и, возможно, дольше проживешь», — прокомментировал эксперт.

По его словам, рациональное зерно в этом исследовании все же есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов.

«Есть два основных процесса по выделению серотонина: потребление пищи и выработка определенных бактерий. То есть, грубо говоря, пища поступила, прошла по ЖКТ, получилось механическое раздражение, выработался серотонин, усилилась перистальтика кишечника, начала выделяться слизь внутри самого желудка, включается большое количество разнообразных функций», — объяснил диетолог.