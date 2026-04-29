Диетолог рассказал, как частое употребление сладкого разрушает способность радоваться

В разговоре с «Радио 1» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как частое употребление сладкого разрушает систему удовольствия в организме.

По ее словам, мозг человека сформировался в далеком прошлом, когда еды постоянно не хватало. В те времена найти что-то сладкое или жирное было большой редкостью и природа наделила нас особой системой поощрения: стоило съесть что-то питательное – и сразу выделялись «гормоны счастья». Мозг фиксировал эту связь и толкал нас снова искать такую пищу, чтобы запастись энергией впрок.

Загвоздка, как отметила Соломатина, в том, что мир изменился, а эти механизмы – нет. Сейчас сладости доступны всегда, и та самая система, которая должна была защищать нас от голода, теперь вредит, особенно если переборщить со сладким. Особенно страдают кишечник и мозг, где как раз и производятся гормоны удовольствия.

«Главный «гормон счастья» – серотонин – в подавляющем большинстве вырабатывается не в мозге, а в кишечнике. И то, как работают наши бактерии, напрямую определяет, насколько хорошо мы себя чувствуем. Когда мы едим чистый сахар или сок без мякоти (осветленный), мы подкармливаем не полезные бактерии, а их врагов – условно-патогенную флору. Она начинает активно размножаться, вызывая воспаление и разрушая нейроны головного мозга. Сосуды начинают хуже работать, мозг хуже кровоснабжается. Мы становимся более уставшими, раздражительными, не можем справиться с повседневными задачами», – отметила диетолог.