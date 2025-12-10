Диетолог рассказал, что сахарозаменитель безопасный продукт для похудения

Пищевые мифы, такие как страх перед «Е-шками», споры о вреде сахарозаменителей и вера в исключительные свойства меда, продолжают будоражить общество.

В беседе с «Радио 1» диетолог Роман Пристанский призвал не бояться пищевых добавок с индексом «Е». По его словам, это лишь удобная маркировка для сокращения информации на упаковке.

«Часто за этими кодами скрываются привычные вещества, например, сода или лимонная кислота», — пояснил эксперт.

Не менее дискуссионной темой остаются сахарозаменители. Диетолог упомянул о нашумевших исследованиях, но рекомендовал относиться к ним критически, отметив, что в разумных дозах они безопасны и помогают сократить калорийность рациона.

Что касается меда, Пристанский отметил его нестабильный состав.

«Это натуральный, но непредсказуемый продукт, из которого невозможно создать стандартизированное лекарство или БАД», — заключил специалист.