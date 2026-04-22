Диетолог рассказал, что неполезных продуктов не бывает

Диетолог Роман Пристанский в разговоре с «Радио 1» пояснил, что пирамида питания – понятие условное и зависит от множества личных факторов: аллергий, веса, спортивных задач и даже эмоционального состояния.

«По факту: сколько съели – столько и потратили. Все остальное – в жир», – пояснил он.

Пристанский также подчеркнул, что не бывает абсолютно вредных продуктов и можно позволить есть то, что приносит радость.

«Если не хотите завтракать – не завтракайте. Если наелись – не доедайте. Если невкусно – выбросите. Еда – это социализация и удовольствие, а не обязанность», – отметил эксперт.

Никакие модные схемы не заменят обычного подсчета калорий, подытожил Пристанский.