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Общество 27 марта 2025 21:32

Диетолог рассказал, что не существует продуктов, замедляющих старение

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Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, что не существует продуктов, замедляющих старение.

«Нет продуктов, которые замедляют старение. Нет продуктов, которые заставляют наше тело худеть. Нет продуктов, которые заставляют нас жить вечно, смотреть в темноте, быть кошкой и иметь девять жизней. Такого не бывает. Черника — для глаз, капуста — для груди, морковка — для роста — та же история», — отметил эксперт.

Кроме того, все продукты являются источниками полезных минералов, если их употреблять с удовольствием и в нужных пропорциях, считает эксперт.

«Чем наш стол разнообразнее, чем больше разных приемов пищи, тем ярче удовольствие от жизни мы получаем. Нам не нужно есть одно и то же. Разные аминокислоты, витамины и полный комплект всего — это то, что нам необходимо для качественной жизни», — сказал диетолог.

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