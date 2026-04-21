Диетолог Пристанский: вред от еды после шести вечера — миф

Утверждение о том, что из-за принятия пищи после шести вечера можно потолстеть, является мифом, считает диетолог-нутрициолог Роман Пристанский. Эксперт поделился мнением в гостях у «Радио-1». По его словам, организм ночью не выключается, но занимается восстановлением клеток, синтезом гормонов и «ремонтом» тканей, а для этих процессов необходима энергия.

«Почему-то цифра «18:00» стала магической. Но если посчитать, то у этой стратегии есть серьезный минус. Мы ложимся в 00:00 – это 6–7 часов без еды, то есть 12–14 часов голодания. Попробуйте половину светового дня вообще ничего не есть. Для обычного человека это не несет никакого смысла», – сказал Пристанский.

Диетолог также добавил, что продолжительные перерывы между приемами пищи провоцируют скачки сахара и потерю мышечной массы.