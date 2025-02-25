Диетолог предупредила россиян, чем опасно переедание в масленичную неделю

Когда начинается масленичная неделя, то главным блюдом для россиян на завтрак, обед и ужин становятся блины. Однако диетологи предупреждают, что при избытке они могут плохо отразиться на фигуре и здоровье.

Врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда здоровью.

«Вы можете съесть их как на завтрак, так и на обед или на ужин. Для мужчин – три штуки, для женщин достаточно двух. С учетом того, что там будет полезная начинка из фруктов или белка», – сказала диетолог.

По ее словам, если в масленичную неделю питаться только блинами, то можно заработать панкреатит и проблемы с поджелудочной.

«Ну делаем все разнообразно. Не надо есть с утра до вечера блины, лучше по одному разу в течение всей недели и каждый раз менять белковую начинку. Иначе вам придется спасать поджелудочную. Избыточность приводит к проблемам с желчным пузырем и серьезным последствиям», – предупредила эксперт.