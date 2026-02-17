news_header_top
Общество 17 февраля 2026 16:56

Диетолог предупредила об опасности энергетиков для психики

Британские ученые выяснили, что энергетики и сладкая газировка могут вызывать тревожность. В этот список также попали подслащенные чай и кофе, а еще молочные коктейли.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева объяснила в интервью «Радио 1», что при употреблении энергетиков происходит выброс дофамина.

По ее словам, в этот момент активизируется работа головного мозга, повышается концентрация и ощущение бодрости. Однако такие ресурсы организма не бесконечны.

«Постоянная стимуляция структур головного мозга приводит к истощению тех ресурсов, которые могли бы естественным образом поддерживать работоспособность. И это может, действительно, привести к депрессии и истощению на фоне собственных ресурсов», – прокомментировала эксперт.

#врач-диетолог #советы #Здоровье
