Диетолог предупредила о возможных последствиях употребления детского шампанского

Детское шампанское – газированный сладкий напиток с высоким содержанием сахара, который может нанести вред здоровью ребенка. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог Наталья Павлюк.

«Такой напиток способствует развитию кариеса, провоцирует набор лишнего веса, может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой, повысить риск сахарного диабета, а также формирует привычку к «взрослым» ритуалам, связанным с употреблением шипучих напитков», — отметила специалист.

Вместо шампанского Наталья Павлюк рекомендует выбирать полезные альтернативы: домашние морсы, натуральные соки без добавления сахара или воду с добавлением свежих ягод.