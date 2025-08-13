news_header_top
Общество 13 августа 2025 13:29

Диетолог предупредила о возможных последствиях употребления детского шампанского

Детское шампанское – газированный сладкий напиток с высоким содержанием сахара, который может нанести вред здоровью ребенка. Об этом «Радио 1» рассказала диетолог Наталья Павлюк.

«Такой напиток способствует развитию кариеса, провоцирует набор лишнего веса, может стать причиной проблем с сердечно-сосудистой системой, повысить риск сахарного диабета, а также формирует привычку к «взрослым» ритуалам, связанным с употреблением шипучих напитков», — отметила специалист.

Вместо шампанского Наталья Павлюк рекомендует выбирать полезные альтернативы: домашние морсы, натуральные соки без добавления сахара или воду с добавлением свежих ягод.

#питание #Здоровье #врач-диетолог #советы #дети
