Диетолог посоветовала избегать перекусов на ходу

Slow Food («Медленная еда») – это глобальное движение, направленное на противодействие фастфуду, пропагандирующее осознанное и неспешное наслаждение здоровой пищей, приготовленной из экологически чистых продуктов. По мнению Елены Саломатиной, врача-диетолога, такой подход к питанию является разумным.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что в прошлом люди добывали пищу с трудом и ценили ее.

«Даже животные уединяются, чтобы спокойно поесть. Быстрое питание стимулирует мозг и нервную систему, вызывая возбуждение. Чтобы успокоиться, необходимо осознанно переключить внимание на еду, отвлечься от гаджетов и мыслей и получить удовольствие», – отметает эксперт.

Она также добавила, что в спокойной обстановке, когда человек не спешит, его пищеварительная система работает более эффективно.