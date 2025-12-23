news_header_top
Общество 23 декабря 2025 17:18

Диетолог поделилась, как пережить новогодние застолья без вреда для организма

В преддверии новогодних праздников диетолог Маргарита Королёва напомнила, что традиционные блюда, включая салат «оливье», могут стать серьезной нагрузкой для организма.

В беседе с «Радио 1» она отметила, что проблема заключается не только в переедании, но и в составе привычных рецептов – избытке соли, тяжелых сочетаниях продуктов и покупном майонезе.

По словам специалиста, рецепты можно адаптировать: заменить картофель на топинамбур, а промышленный майонез – на домашний.

Королёва также рекомендовала подходить к праздничному меню осознанно и помнить, что новогодний стол должен создавать атмосферу праздника, а не становиться главной целью вечера.

