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Общество 18 марта 2025 17:22

Диетолог Павлюк: Гречка снижает риск рака толстой кишки

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Гречка уменьшает вероятность возникновения рака толстой кишки. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала диетолог Наталья Павлюк.

Она подчеркнула, что гречка является традиционным продуктом питания россиян и содержит больше пищевых волокон, чем рис.

«Гречка — это источник сложных углеводов. Она намного лучше, чем белый рис. В гречке и пищевые волокна, и витамины, и минералы есть. Традиционно гречку рекомендуют даже диабетикам, потому что гликемический индекс ниже, чем у той же картошки и риса», — пояснила диетолог.

Павлюк добавила, что гречневую кашу не стоит употреблять только в случае аллергии, однако в целом продукт не имеет серьезных противопоказаний.

«В ней есть не только крахмалистый зародыш, но и коричневые оболочки. Они помогают быстрее продвигать каловые массы, у нас ничего не застаивается — такой вариант детоксикации, а значит — ниже риск рака толстой кишки. Потому что когда хуже пищеварение и медленнее продвигается пищевой комок, то риск рака возрастает. К тому же пищевые волокна оттягивают холестерин и другие вредные вещества», — объяснила Павлюк.

#гречка #диетологи
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