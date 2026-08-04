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Общество 4 августа 2026 15:26

Диетолог объяснила, почему арбуз положительно влияет на половую систему мужчин

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Пользу арбуза для половой системы мужчин объяснила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева. В составе арбуза есть ликопин. Как отмечает эксперт, это вещество оказывает положительное влияние на репродуктивную систему мужчин.

«Ликопин, который помогает работе сердечно-сосудистой системы, профилактирует сердечно-сосудистые заболевания и тромбообразования. Также там есть витамины группы B и C, что обязательно должно быть в нашем рационе», — сказала Королева, беседуя с «Радио 1».

Диетолог также дала советы, как выбрать свежий арбуз.

«Бочок (земляное пятно) должен быть светло-коричневого цвета, а хвостик — немножко подсохший. Именно по этим критериям мы подбираем для себя уже созревший арбуз, не наколотый», — добавила она.

#арбуз #диетолог #Мужское здоровье
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