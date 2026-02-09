Диетолог объяснила, как пересоленная еда влияет на мозг

Избыточное потребление соли может негативно влиять не только на сердце и почки, но и на работу мозга. Как рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в интервью «Радио 1», научные данные подтверждают связь между переизбытком соли и ухудшением памяти, снижением способности к обучению и повышенной тревожностью.

По ее словам, здоровому человеку достаточно двух–трех небольших щепоток соли в день. Избыток натрия повышает давление, повреждает мелкие сосуды мозга и может запускать воспалительные процессы. Нарушение водно‑солевого баланса отражается на всем организме: соль задерживает воду и в сочетании с жирной пищей способствует набору веса.

Эксперт отметила, что привычка постоянно подсаливать еду – это не признак нехватки витаминов, а сформированная вкусовая зависимость.

«Человек уже адаптировался к гиперсоленым продуктам, и его рецепторы всегда находятся в состоянии востребованности», – пояснила она.