Общество 21 августа 2025 18:35

Диетолог объяснила, что ананас снижает тягу к сладкому

Ананас содержит бромелайн – фермент, способствующий контролю аппетита и снижению потребления сладкого. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

«Ананас регулирует аппетит. В нем очень много полезных пищевых волокон, сладких молекул природного характера, витаминов, минеральные веществ. Витамина С очень много в этом продукте», – объяснила она.

По словам диетолога, ананас снижает тягу к сладким продуктам. Он обладает низким гликемическим индексом, поэтому позволяет людям ограничить себя относительно дополнительных источников простого сахара.

