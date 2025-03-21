Диетолог объяснила, чем вызвана тяга к чипсам

Пристрастие к чипсам обусловлено содержанием в них легкоусвояемых углеводов, обеспечивающих организм кратковременным приливом энергии. Однако этот энергетический импульс быстро иссякает и не приносит пользы организму. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала врач-терапевт и диетолог-нутрициолог Мария Черняева.

«Надолго этой энергии не хватит. Мозгу это не нужно. Также в большинстве чипсов есть вкусовые добавки, которые вызывают привыкание и постоянную тягу», — объяснила эксперт.

По ее словам, поедание чипсов – это скорее психологическая зависимость, подобная употреблению попкорна во время киносеанса.

«Главный ингредиент в чипсах — масло, на котором происходит жарка, а это трансжиры. Возникает риск повышения плохого холестерина, что ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, атеросклероза и так далее», — отметила Мария Черняева.