Диетолог объяснила, чем опасны пищевые ограничения в жару

В жаркую погоду аппетит, как правило, снижается – многие ограничиваются салатами, фруктами и прохладительными напитками. Однако диетолог Виктория Говорушко в разговоре с «Радио 1» предупредила: отказываться от еды в течение дня не стоит.

По ее словам, зимой организму требуется больше калорий и горячей пищи, чтобы поддерживать температуру тела. Летом такой необходимости нет, поэтому чувство голода выражено слабее. Тем не менее, полный отказ от еды может привести к перееданию ночью – организм попытается компенсировать дефицит, и съеденное скорее отложится в жир. Поэтому только на воде в жару сидеть не стоит.

Кроме того, Говорушко посоветовала сократить потребление кофе, так как он способствует обезвоживанию. Лучшим выбором останется простая вода – минимум полтора литра в день. Если прислушиваться к легкому чувству голода и питаться умеренно, набрать лишний вес будет трудно, подчеркнула специалист.