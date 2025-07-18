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Общество 18 июля 2025 20:13

Диетолог объяснила, чем опасны пищевые ограничения в жару

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В жаркую погоду аппетит, как правило, снижается – многие ограничиваются салатами, фруктами и прохладительными напитками. Однако диетолог Виктория Говорушко в разговоре с «Радио 1» предупредила: отказываться от еды в течение дня не стоит.

По ее словам, зимой организму требуется больше калорий и горячей пищи, чтобы поддерживать температуру тела. Летом такой необходимости нет, поэтому чувство голода выражено слабее. Тем не менее, полный отказ от еды может привести к перееданию ночью – организм попытается компенсировать дефицит, и съеденное скорее отложится в жир. Поэтому только на воде в жару сидеть не стоит.

Кроме того, Говорушко посоветовала сократить потребление кофе, так как он способствует обезвоживанию. Лучшим выбором останется простая вода – минимум полтора литра в день. Если прислушиваться к легкому чувству голода и питаться умеренно, набрать лишний вес будет трудно, подчеркнула специалист.

#еда #лето #полезная информация
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