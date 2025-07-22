Диетолог объяснил, как читмил помогает организму и психике

Читмил – запланированный «отход от диеты» – может приносить организму пользу, если применяется разумно. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

Он отметил, что многие воспринимают диету как серию жестких ограничений, хотя это заблуждение:

«Диета не всегда предусматривает собой жесткие ограничения. В большинстве случаев люди начитаются информации в интернете, а потом голодают. Это неправильный подход. Любая диета должна выстраиваться из правильно подобранных нутриентов».

По словам диетолога, во время читмила можно позволить себе есть все, что хочется, в любом объеме – это своего рода «перегрузка» для организма.

При этом у тела есть физиологические механизмы, которые позволяют справиться с увеличением калорийности. Когда мы увеличиваем калорийность на 40-50% за один день, тело может усвоить большое количество и жиров, и углеводов, отправив их еще на дополнительное сохранение.

Он добавил, что при регулярных тренировках организм способен отдавать больше энергии, а избыток потребленной еды запускает процесс термогенеза:

«Когда мы усиленно тренируемся, наше тело готово отдавать больше энергии и пространства, больше тепла. А тут будет запас. К тому же, когда мы потребляем большой объем пищи, у нас немного повышается температура тела. Этот процесс называется термогенезом».

В завершение Пристанский отметил, что ключ к здоровому питанию не в жестких ограничениях, а в умеренности и сбалансированности рациона. Тогда необходимость «строгих» диет и последующих срывов попросту отпадает.