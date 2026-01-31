Диетолог: «Неправильное питание матери ведет к задержкам в развитии ребенка»

Связка «кишечник – мозг» формируется у ребенка еще в утробе матери. Если женщина не следит за своим питанием, малыш может столкнуться с неврологическими нарушениями и испытывать проблемы с едой. Как они проявляются в пищевом поведении? Можно ли их исправить? Об этом «Татар-информу» рассказала детский диетолог Елена Гомзина.





Фото: © «Татар-информ»

«Если беременная питалась неправильно, ребенок может получить диабет, гипертонию, проблемы с почками»

Энтеральная нервная система – сеть нейронов в стенках желудочно-кишечного тракта – считается эволюционно более древней структурой, чем центральная нервная система головного мозга. Она регулирует наше настроение, а ее поражения могут вызвать как серьезные заболевания ЖКТ, так и психоневрологические расстройства. Связка «кишечник – мозг» формируется у эмбриона еще в утробе матери.

«Здоровье родителей еще на этапе планирования беременности влияет на здоровье и развитие нервной системы будущего ребенка. Решающую роль играет питание во время беременности и в первые тысячу дней жизни – в период так называемого пищевого программирования. Проще говоря, то, какие нутриенты получает ребенок в самые ранние периоды жизни, может повлиять на его здоровье на десятилетия вперед. Как пример – несбалансированный рацион в этот критический период повышает риск формирования сахарного диабета, артериальной гипертонии и заболеваний почек в последующие годы», – подчеркнула диетолог Елена Гомзина.

Елена Гомзина: «Какие нутриенты получает ребенок в самые ранние периоды жизни, может повлиять на его здоровье на десятилетия вперед» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В одном исследовании приняли участие беременные, которые придерживались макробиотической диеты – они исключили из рациона белки животного происхождения, рыбу, яйца и ели все только растительное. Когда дети подросли, оказалось, что их уровень IQ ниже, чем у среднестатистического ребенка, а еще они отставали в обучении.

Беременным противопоказано есть продукты с высоким содержанием сахара и фастфуд. Будущая мать должна получать белки животного происхождения – это стимул для закладки нервной ткани ребенка, а также жиры, углеводы и пищевые волокна – это формирует микробиом кишечника.

«После шести месяцев грудного вскармливания нужно вводить прикорм, пополнять рацион малыша другими продуктами. Грудное молоко в это время уже не удовлетворяет потребности ребенка полностью. Нужно давать твердую пищу, чтобы развивать жевательную мускулатуру, ведь она будет участвовать в артикуляции», – объяснила диетолог.

У детей с неврологическими нарушениями есть особенности питания. Например, они бывают избирательны в еде Фото: © Сергей Аверин / РИА Новости

Рацион ребенка с особенностями ограничен

«Питание относится к эпигенетическим факторам – оно способно влиять на активность генов, не изменяя саму последовательность ДНК. И это влияние прослеживается у человека на всем протяжении жизни. Если представить ДНК в виде книги, то питание словно регулирует, насколько четко видны строки: одни становятся яркими и активными, а вторые бледными и трудноразличимыми. Так формируются предпосылки к тем или иным особенностям развития, в том числе неврологическим», – объяснила доктор.

У детей с неврологическими нарушениями есть особенности питания. Например, они бывают избирательны в еде. Это ведет к определенным рискам, ведь дефициты тех или иных микроэлементов усугубляют неврологическое состояние.

«Ребенок может есть макароны, творог, маленький кусок мяса и один фрукт – на этом всё. Наша задача заключается в том, чтобы расширить рацион. Мы формируем с родителями индивидуальную схему – как и когда расширять. Это очень медленный процесс», – констатировала нутрициолог.

Дети с неврологическими нарушениями гиперчувствительны. Нередко они отвергают то, что для нас является нормой. Некоторые из них могут не переносить хрустящие продукты, продукты определенного цвета и температуры. И это отнюдь не капризы.

«Как мы можем расширить рацион ребенка с такими особенностями? Можно прятать небольшие кусочки одного продукта в тот, который он любит. Можно давать продукт, схожий по цвету. Например, к макаронам присоединяем рис, йогурт и сметану. Сначала мы кладем очень маленькую порцию рядом с макаронами. У нас нет задачи, чтобы он сразу все съел. Пусть привыкнет к чему-то новому на столе – это может занять больше недели. Затем он может попробовать и даже выплюнуть. Родители должны реагировать спокойно», – рассказала Елена Гомзина.

Еще один потенциально эффективный прием – использование соли. Одно исследование о питании детей с аутизмом, рассказала врач, пришло к выводу, что хорошо посоленная еда дает ребенку возможность оценить по-другому ее вкусовые качества и съесть больше.

«Наши пищевые привычки исходят из семьи. Если вы хотите приучить ребенка к продукту, он должен быть и у родителей в тарелке» Фото: © «Татар-информ»

«Пищевые привычки идут из семьи»

Нередко в семьях для формирования пищевого питания еду используют как награду. Если ребенок поел, не надо его хвалить, уверена врач. Прием пищи, по мнению специалиста, должен быть обыденным делом.

Садиться за стол нужно без гаджетов. Мозг устроен не так, чтобы одновременно есть и считывать информацию с экрана, – в таком случае наступает чувство неполного насыщения.

«Наши пищевые привычки исходят из семьи. Если вы хотите приучить ребенка к продукту, он должен быть и у родителей в тарелке. Если мама избирательна в еде, высока вероятность развития у будущего подростка расстройства пищевого поведения и даже анорексии», – отметила детский диетолог.

Врач привела печальный пример из своей практики: на консультацию к ней попал трехлетний ребенок со слабым иммунитетом, задержкой речевого развития и признаками рахита. На вопрос о питании мать ответила, что ее ребенок, как и она, вегетарианец.

«Я пыталась вразумить ее и объясняла, что у ребенка белковая еда должна превалировать над растительной. Мама уперлась и не последовала рекомендациям. К тому же она отказалась давать чаду столь нужный ему витамин D, потому что это, по ее словам, синтетика. А ведь именно этот витамин надо принимать, чтобы не было рахита», – рассказала медик.

Фастфуд вкупе с малоподвижным образом жизни разрушительно влияет на интеллект Фото: © Сергей Пивоваров / РИА Новости

Фастфуд и гиподинамия разрушают интеллект

«У каждого из нас должен обязательно быть режим питания. Знали ли вы, что часто у детей с расстройствами аутистического спектра болит живот? Все анализы в норме, но болевой синдром есть. В чем причина? Это реакция организма на большие перерывы между приемами пищи. Их нужно устранять», – сказала Елена Гомзина.

Какие же продукты помогут ребенку сохранить и укрепить его когнитивный потенциал?

Мясо

Рыба

Овощи и фрукты

Молочные продукты

Сухофрукты и орехи

Цельнозерновые продукты

Что лучше не включать в рацион?

Фастфуд. Вкупе с малоподвижным образом жизни он разрушительно влияет на интеллект.

Вкупе с малоподвижным образом жизни он разрушительно влияет на интеллект. Конфеты. Обычные леденцы содержат красители, которые негативно сказываются на нервной системе.

«Задача родителей – создать условия для сбалансированного питания и вовлекать ребенка в процесс приготовления еды. Даже малыши могут участвовать: помыть овощи, разложить продукты, помочь сервировать стол. Через игру формируется интерес и доверие к пище», – уверена диетолог.