Диетолог назвала пользу регулярного употребления тыквы

Тыква – один из главных сезонных овощей осени, богатый ценными веществами, которые, по мнению специалистов, помогают организму накопить силы на зимний период. Диетолог, кандидат медицинских наук и руководитель клиники эстетической медицины Маргарита Королева в интервью «Радио 1» отметила, что случаи индивидуальной непереносимости тыквы встречаются крайне редко. Однако она подчеркнула, что питаться исключительно тыквой не стоит – рацион должен быть сбалансированным и разнообразным.

«Тыкву можно добавлять в разных вариациях, она является дополнением, которое поможет подготовить организм к зиме», – сказала она.

Кроме того, в тыкве присутствует природный сахар, благодаря чему блюда из нее – особенно десерты – могут стать полезной альтернативой традиционным сладостям.

«Человек, получая эти молекулы, лакомит рецепторы и удовлетворяет организм в целом. Жирорастворимые витамины кумулируют в печени, потом во время холодов поддерживают работоспособность, силу, энергию и иммунитет», – объяснила специалист.