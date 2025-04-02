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Общество 2 апреля 2025 17:06

Диетолог назвала факторы, влияющие на здоровье пищеварения

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Правильное питание является основой здорового образа жизни, но оно тесно связано с множеством внешних воздействий, включая стресс. Об этом в интервью «Радио 1» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Она отметила, что многие заболевания могут развиваться незаметно, без явных симптомов. Например, печень не вызывает боли, хотя внутри нее могут происходить патологические изменения, такие как атрофический гастрит.

По словам эксперта, стресс негативно воздействует на микрофлору кишечника, что отражается на иммунной системе. Далее возникают нарушения кровообращения, спазмы и другие расстройства, ведущие к проблемам с пищеварением, таким как застой пищи и ослабление моторики кишечника. Все эти факторы приводят к ухудшению общего состояния организма.

Кроме стресса, вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя, также оказывают негативное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта, добавила Елена Соломатина.

#диетологи #правильное питание #Стресс #Здоровье
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