Диетолог назвала три фактора, влияющих на набор веса зимой

В зимний период питание многих россиян становится менее упорядоченным, усиливается тяга к углеводным продуктам. Что вызывает эти изменения и каких элементов может недоставать нашему организму, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог и известный кулинарный блогер Нурия Дианова.

Эксперт обратила внимание, что в крупных городах влияние зимнего сезона на самочувствие жителей ощущается особенно остро.

«Большая часть населения проживает в климате, где мало солнца. Недостаток солнечного дня, холод и высокая инфекционная заболеваемость являются триггерами к специфическому пищевому поведению. Зимой все время хочется как-то взбодриться, поэтому россияне якобы спасаются кофе и сладостями, из-за чего набирают вес», – объяснила она.

Рост инфекционных заболеваний также оказывает влияние на наше питание: растет потребность в продуктах, содержащих витамины, таких как цитрусовые, хотя они могут быть достаточно калорийными.

«Витаминно себя подпитывать нужно, но в меру — включать небольшие дозы. Мандаринов, например, есть не полкило за раз, а пару штук», — рекомендует диетолог.

Кроме того, она указывает на то, что стремление согреться зимой заставляет нас выбирать более жирную пищу.

«Хочется чего-то горячего и жирного: неправильно приготовленный лагман, харчо и так далее», — сообщила Дианова.

Несмотря на это, по ее мнению, зимой крайне важно контролировать потребление калорий и сохранять баланс в рационе. Для поддержания здоровья рекомендуется добавлять в меню такие продукты, как квашеная капуста, клюква, нерафинированное масло, лук и сельдерей.