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Общество 1 апреля 2025 17:39

Диетолог назвал продукты с большим содержанием клетчатки и витамина С

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Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что в грейпфруте большое содержание витамина С и цинка, что крайне полезно для кожи.

«Также грейпфрут является хорошим источником витамина А, и поэтому его считают достаточно оптимальным продуктом для улучшения качества кожи. Но здесь тот же самый авокадо или лосось выигрывают больше. Главное, чтобы стол был разнообразным — тогда кожа и весь организм будут чувствовать себя хорошо», — сказал специалист.

Кроме того, слух о том, что с помощью грейпфрута можно похудеть — был и остается мифом, потому что отрицательной калорийности в продуктах не бывает.

«Замечательный источник витамина С и клетчатки еще шиповник. Это наш суперфуд. Можно сделать вкусный чаек, который будет насыщен витаминами и необходимыми нутриентами», — посоветовал диетолог.

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